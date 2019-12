Tanti auguri a Gianni Morandi | il cantante compie 75 anni

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)festeggia il 75° compleanno. Ilbolognese ha segnato la storia della musica italiana per decenni.! Il notoraggiunge il traguardo dei 75. E’ nato l’11 dicembre 1944 in un paese dell’Appennino bolognese, Monghidoro, da una famiglia di modeste condizioni economiche: il padre, Renato, è un ciabattino mentre la madre, Clara Eleonora Lorenzi, è casalinga. Da giovane lavora come venditore di bibite nel cinema della sua città, ma anche come aiutante del padre in negozio. I primi successiesordisce nel mondo discografico nel 1962 con Andavo a cento all’ora, brano di notevole successo scritto da un emigrante in Francia. Sempre nel 1962, ilincide il suo primo singolo di successo, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Con In ginocchio da tevince ...

