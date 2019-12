Strage Piazza Fontana | 50esimo anniversario del disastro milanese

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)delLadicompie 50 anni: Andrea Purgatori racconta su La7 il tragico evento che colpì la città di Milano. LEGGI ANCHE: Chi sono Ficarra e Picone: carriera dei due comici e trama del loro film L’ora legaledi: Atlantide ricorda il genocidio Il 12 dicembre del 1969 non è una data come tutte le altre. È da quel giorno che iniziarono gli anni di piombo in Italia, ovvero con ladipresso la Banca Nazionale dell’Agricoltura, trattandosi di un gravissimo attentato terroristico che causò la morte di 17 persone e 87 feriti a causa di uno scoppio di una bomba installata nella stessa banca. Sarà compito del giornalista Andrea Purgatori raccontare la vicenda terrorista. Oltre ai suoi interventi, verranno intervistati Licia Pinelli, vedova ...

Raiofficialnews : Una bomba esplode all'interno della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano: è il #12dicembre 1969. A 50 anni da… - repubblica : Strage di Piazza Fontana, viaggio nei sotterranei di un processo senza colpevoli - andreapurgatori : Atlantide presenta - Piazza Fontana La Strage - Mercoledì alle 21.15 -