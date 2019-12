Strage di piazza Fontana | il podcast che racconta ai Millennials la strategia della

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sei episodi di audioracconto per ripercorrere, con gli occhi di chi è “arrivato dopo”, latensione. Bombe e stragi, partendo dal 12 dicembre 1969, il giorno di, a Milano. È il ‘punto di non ritorno’ con la bombata nella filialeBanca Nazionale dell’Agricoltura. Cinquant’anni dopo il venerdì che ha fatto da spartiacque nella storia recente dell’Italia, il giornalista Nicolò Porcelluzzi – editor del Tascabile (Treccani), collaboratore di Internazionale e l’Ultimo Uomo e co-autore di Medusa, newsletter sull’emergenza climatica – ha ripercorso con lo sguardo distaccato di un giovane le vicende che scaturirono da quel giorno, definito come una data dalla quale nacque “un’urgenza” e che fece da “richiamo alla lotta”. Ascolta l’estratto cliccando sul ...

