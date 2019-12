“Stiamo per diventare 3!” Il famoso attore italiano mostra il pancione della compagna su

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Cristina Marino è incinta, ladi Luca Argentero diventerà presto papà. A dare la notizia è lo stessotorinese, con un post su Instagram che dice tutto, partendo dalla foto per essere completato con la didascalia di acmento: “Io e te… diventiamo tre”. I due sorridenti e Cristina Marino, cheun filo di ventre con tanto di stetoscopio per sentire il battito. L’annuncio di Luca Argentero ha riscosso, per ovvie ragioni, un’immediata reazione entusiastica, sia da parte dei fan “generici”, che da personaggi del mondo dello spettacolo: da Stefano Accorsi a Laura Chiatti, Alessandro Cattelan, Valeria Solarino, Serena Rossi. Al momento non sono stati resi noti altri dettagligravidanza, sia per quel che riguarda le tempistiche del parto e tantomeno per il sesso del bambino, ma è facile immaginare che questi elementi saranno materia di pettegolezzo nelle ...

juventusfc : @Miralem_Pjanic @bayer04fussball ?? #Sarri: «Siamo sereni, sappiamo dove dobbiamo migliorare. Ma lo stiamo facendo:… - GassmanGassmann : Gli incendi boschivi in Australia costringono gli abitanti di Sidney a vivere così. Stiamo danneggiando irreparabil… - La7tv : #dimartedi Alessandro Sallusti commenta l'articolo di Libero su Nilde Iotti: 'Le donne romagnole sono famose nel mo… -