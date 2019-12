Stefano e Dasha | matrimonio segreto | ecco le foto FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dopo quattro mesi finalmente sono arrivate ledeldiSala eDereviankina. Ilè stato celebrato in grane così è rimasto fino ad oggi. I due modelli lo scorso agosto si sono sposati in gran silenzio. La cerimonia è stata celebrato con il rito civile e i partecipanti era pochi e ben selezionati. La notizia è trapelata poi qualche giorno dopo ed è stata data da 361 magazine. In seguito la notizia è stata confermata poi dall’ex modello sui suoi social. Oggi praticamente quattro mesi dopo, il settimanale “Diva e Donna” pubblica in esclusiva ledella celebrazione, rimaste inedite fino ad oggi. Il lieto evento si è svolto sul Lago di Como. Dopo il rito civile ora anche quello religioso? La decisione di sposarsi è maturata in fretta: infattilo hanno deciso nel giro di una settimana. La cerimonia è ...

