Stati Generali su Rai 3 le anticipazioni di giovedì 12 dicembre | Sabina Guzzanti è

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)la puntata di12l’ultima dell’anno.è Giorgia Meloni Cosa ci aspetta nel quarto appuntamento degli “12alle ore 21.20 su Rai3? Serena Dandini riunisce tutta la banda tra tormentoni, gag, imitazione e la caratteristica satira socio-politica tipica delle sue trasmissioni. Una puntata speciale che chiude l’anno, con le ultime due puntate che torneranno a gennaio. A introdurci nel clima festivo saranno The Natalizi, una “temporary band” iper-impegnata dall’8al 6 gennaio e disoccupata il resto dell’anno… le candide barbe da Babbo Natale difficilmente riusciranno a nascondere le vere identità dei componenti della band, che avrà l’onore di accompagnare il premier Conte (Neri Marcoré in frac e papillon) in un’inedita interpretazione del “Vecchio frack”. Torna agli...

Europarl_IT : Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli apre gli Stati Generali 'Spazio, Sicurezza, Difesa' parlando de… - metoxeofficial : Domani doppio appuntamento: Giovedì 12 mattina saremo a Galatone nel pomeriggio ad Arnesano Installeremo 2… -