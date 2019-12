Stasera in TV | programmi | film | canali | cosa vedere oggi 12 dicembre 2019

Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Su Rai 1 la docufition Io ricordo, Piazza Fontana, di Francesco Micciché con Giovanna Mezzogiorno, prodotto che si inserisce negli speciali per i 50 anni della Strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Nel pomeriggio, dalle 14.00, Speciale Tg1 in diretta da Piazza Fontana per la commemorazione ufficiale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle 23.10 Porta a Porta. Ma veniamo al prime time. Realizzata da Rai Fiction-Aurora Tv, la docufiction ricostruisce le vicende processuali successive alla strage dal punto di vista di Francesca Dendena, figlia di una delle vittime e Presidente dell'Associazione Famigliari delle vittime della Strage di Piazza Fontana, interpretata da Giovanna Mezzogiorno. Su Rai 2 ilPretty Princess (USA, 2001) di Garry Marshall con Anne Hathaway, Julie Andrews, Hector Helizondo. Alle 23.25 ilRomanzo di una ...

