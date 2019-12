Staccano luce e gas a una famiglia | utente in fila paga le loro bollette

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) È una storia a lieto fine quella che vede protagonista unadi Consalve, in provincia di Padova. Quando unarischiava di restare senzae gas – staccate perché il padre non aveva i soldi perre le– uninallo sportello si è offerto di saldare il debito al suo posto.e gas a unaÈ accaduto negli uffici che la società CVE (Centro Veneto Energie) condivide con Acquevenete (l’azienda che si occupa della gestione degli acquedotti nella bassa padovana e in provincia di Rovigo), in Piazza XX Settembre a Conselve. Quest’ultima si dichiara estranea all’intera vicenda. Era la mattina di sabato 7 dicembre quando un uomo, padre di, si è presentato allo sportello del CVE per spiegare la difficile situazione economica in cui versa il suo nucleo familiare. La fornitura die gas era stata ...

icaroingegneria : Staccano gas e luce a famiglia con 4 bimbi. Il papà non ha i soldi per le bollette: utente in fila gliele paga - Gazzettino : Staccano gas e luce a famiglia con 4 bimbi. Il papà non ha i soldi per le bollette: utente in fila gliele paga - ladanihadetto : @eccoda Mi staccano la luce se lo faccio -