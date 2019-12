Squalo attacca una gabbia di sub ma rimane incastrato tra le sbarre e muore dissanguato

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Una compagnia di immersioni inper l’avvistamento degli squali è finita sotto accusa dopo che un grandebianco hato unadi metallo,ndocon la testa tra lefino a morire. Le immagini (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo) sono molto forti e non adatte ad un pubblico impressionabile: mostrano losanguinare abbondantemente prima che il suo corpo senza vita affondi nelle acque dell’isola di Guadalupe, nello stato della Baja California, in Messico. L’ambientalista messicano Arturo Islas Allende ha pubblicato il video sui social network, aggiungendo che l’area è considerata come “la riserva di grandi squali bianchi più importante del pianeta”. Nel video, si può vedere lobianco, inserito nella lista delle specie vulnerabili dell’Unione Internazionale per la Conservazione ...

