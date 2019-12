Sport | musica e tanta politica ma su Twitter vince Nadia Toffa

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Manuela Gatti La fotografia degli italiani in un anno di cinguettii: il più condiviso quello dedicato all'artista scomparsa Un anno di(o meglio, di polemica), di(giovane) e di. È questa la fotografia del 2019 degli italiani per come appare attraverso le lenti di, il social network «intellettuale» che ieri ha diffuso i dati, globali e nazionali, relativi ai tweet più apprezzati, agli argomenti più dibattuti e ai personaggi più citati degli ultimi dodici mesi. Il lato più sensibile degli utenti del social dei cinguettii ha prevalso anche nel nostro Paese (a livello mondiale l'emoji in lacrime è la seconda più utilizzata). E infatti il contenuto più condiviso, nonché quello che ha ricevuto più «mi piace», è il tweet con cui la redazione de Le Iene annunciava la scomparsa dell'inviata e conduttrice, lo scorso 13 agosto. Il ...

