Sport in tv oggi mercoledì 11 dicembre | orari e palinsesto completo Come vedere gli

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)11, sarà un’altra giornata ricca di: spaziosoprattutto alle Coppe europee dei varidi squadra. Per il basket spazio a Champions League ed EuroCup maschile ed Eurolega femminile, mentre per la pallavolo sarà la volta della Champions League, stessa competizione in scena per quanto riguarda il calcio. Segui Tours-Perugia in diretta streaming su DAZN Di seguito tutti gli appuntamenti di11: 01.00 Basket NBA, regular season: Philadelphia 76ers-Denver Nuggets – SkyUno HD, Sky Go 01.00 Basket NBA, regular season: Charlotte Hornets-Washington Wizards – SkyNBA HD, Sky Go 07.00 Pallamano femminile, Mondiali – ihf.info 12.00 Snowboardcross, Coppa del Mondo Montafon – qualificazioni maschili e femminili 18.00 Basket femminile, Eurolega: TTT Riga-Reyer Venezia 18.55 Calcio, Champions ...

