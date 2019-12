Sport femminile | svolta verso il professionismo per le atlete

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La Commissione Bilancio al Senato ha approvato un emendamento che spinge loilLedonne sono state equiparate ai colleghi uomini in seguito a un emendamento alla manovra approvato dalla Commissione Bilancio al Senato. Ciò si traduce in una spintailper lo, grazie alle agevolazioni a società e federazioni. Leive avevano già denunciato la situazione di discriminazione nei confronti del calcio, con l’Italia che non offriva contratti professionistici alle donne. Leggi su Calcionews24.com

