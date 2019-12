SPILLO/ Landini e la sinistra 'ammaestrata' in crisi di identità (Di mercoledì 11 dicembre 2019) I sindacati erano in piazza a Roma ieri, più deboli di un tempo. Oggi è l'intera sinistra sociale a essere in profonda crisi

Leggi la notizia su ilsussidiario

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : SPILLO Landini