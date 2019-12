Sorteggio Champions League | data | orario | fasce | tv | possibili accoppiamenti agli ottavi

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dopo le partite di ieri sera restano soltanto due slot da riempire per i sorteggi deglidi finale delladi calcio, che si terranno lunedì 16 dicembre alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera. Tra le squadre italiane la Juventus è certa del primo posto nel girone, il Napoli ha chiuso al secondo, l’Inter è stata retrocessa in Europa, mentre l’Atalanta è ancora in corsa per il secondo posto. La Juventus potrebbe incrociare Real Madrid, Tottenham, l’eventuale seconda tra Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria, Borussia Dortmund, Lione o Chelsea, mentre il Napoli affronterà una tra PSG, Bayern, Manchester City, Barcellona, Lipsia e Valencia, infine l’Atalanta in caso di passaggiopescherebbe tra PSG, Bayern, Liverpool, Barcellona, Lipsia, Valencia. PROGRAMMADI FINALELunedì 16 dicembre ore 12.00 a ...

AgostinoZen : RT @SantucciFulvio: Amareggiato perché la Champions è unica e salutarla troppo presto fa sempre male, perché al sorteggio pensavo di poter… - xiloveinter : RT @SantucciFulvio: Amareggiato perché la Champions è unica e salutarla troppo presto fa sempre male, perché al sorteggio pensavo di poter… - AvvPrisco : RT @SantucciFulvio: Amareggiato perché la Champions è unica e salutarla troppo presto fa sempre male, perché al sorteggio pensavo di poter… -