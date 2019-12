Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019). Sì, sonoe me ne. Inizia così un postto nelle ultime ore da Davide Bonifazi,della Lega aeletto a maggio con 274 preferenze, che ha condiviso sul proprio profilo Facebook una sorta di “manifesto della razza 3.0”. Il post in cui ildi 70 anni si vanta e si dice orgoglioso di essere “” ha fatto scoppiare le polemiche in consiglio: dopo che la consigliera Sarah Bistocchi ha fatto emergere il caso, Bonifazi si è scusato dicendo che era “in chat con una persona e ho fatto un errore” mentre la Lega ne ha preso le distanze, ma solo in parte: “Non ci riconosciamo in nessun sentimento nostalgico, né in nessun sentimento– ha detto il segretario regionale della Lega, Virginio Caparvi, prima di giustificare il collega – Ilverrà redarguito, ma conoscendolo sappiamo che si è ...

fattoquotidiano : “Sono razzista e me ne vanto”. Perugia, consigliere comunale leghista pubblica sui social il suo “manifesto” poi si… - GreenEy87171873 : RT @claudio_2022: Queste sardine, con il passare del tempo mostrano meglio la loro natura, uguali e identici ai loro ideatori. Sono antifas… - BarresiSantino : RT @claudio_2022: Queste sardine, con il passare del tempo mostrano meglio la loro natura, uguali e identici ai loro ideatori. Sono antifas… -