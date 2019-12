Sono felice | l' elezione di Marta Cartabia registra un vero cambio di passo

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “È stata già eletta?”, risponde con l’aria di chi non aspetta altro che una sola notizia. Sì,è la prima presidente donna della Corte Costituzionale con 14 voti e una sola scheda bianca, la sua. “veramente molta. Tra l’altro di questi tempi i segnali vanno in questa direzione. Solo dieci giorni fa è stata eletta a capo dell’Avvocatura generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, che io avevo scelto come consulente quando ero ministro del governo Ciampi”. Quando risponde al telefono è raggiante Fernanda Contri, classe ’35, figura storica della magistratura italiana e soprattutto prima donna ad essere nominata alla Consulta nel 1996.Si tratta una giornata storica. Ma non crede che noi, come Italia, arriviamo fuori tempo massimo?È, arriva in ritardo ma va in ...

