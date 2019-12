Sondaggi politici Ipsos | fiducia italiani | Conte batte Salvini e Meloni

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)Per il 56% degliè giusto prevedere il carcere anche per gli imprenditori che commettono illeciti fiscali. Il dato ènuto negli ultimirealizzati daper Di Martedì e andati in onda il 10 dicembre. Una settimana prima la Commissione Finanza della Camera ha dato il via libera al Dl Fisco che prevede l’inasprimento delle sanzioni penali per i reati tributari. Il Dl è passato ma ha spaccato la maggioranza di governo con Italia Viva che ha votato contro. Contrario all’inasprimento delle pene anche Confindustria secondo cui la riscrittura dell’art.39 del Dl fiscale, “ha un approccio iper repressivo, che moltiplica le sanzioni sulle stesse fattispecie”. Secondo, a schierarsi al fianco delle posizioni di Iv e Confindustria bocciando quindi il carcere per gli ...

beppe_grillo : In Italia, quali sono le principali agenzie di sondaggi politici e chi c’è dietro? Ho preso alcune informazioni imp… - beppe_grillo : QUALI SONO LE PRINCIPALI AGENZIE DI SONDAGGI POLITICI E CHI C'E' DIETRO? Per il filosofo e sociologo Pierre Bourdie… - dananelcuore : Sondaggi politici, crolla la fiducia nel governo Conte: giudizio negativo dal 70% degli italiani -