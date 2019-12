Sold out al Teatro Augusteo per la “Buona Novella” di De André

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Èout domani (giovedì 12 dicembre 2019), alle ore 21, aldi Salerno per ladi Fabrizio Deriarrangiata per un ensemble di dodici strumenti, due formazioni corali e una voce solista. A mettere in piedi l’intero progetto sono state le associazioni Laes ed Estro Armonico con il patrocinio del Comune di Salerno. La direzione artistica è di Silvana Noschese. A mettere le mani sugli spartiti, curando la riscrittura è stato Roberto Marino, musicista e compositore. La voce femminile che farà da filo rosso sarà quella di Alfina Scorza, cantautrice e raffinata interprete salernitana. I cori che saliranno sul palcoscenico comunale saranno quelli dell’Estro Armonico e Il Calicanto. A dirigere le voci bianche sarà Milva Coralluzzo. Due le voci ...

