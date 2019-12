Sofia Vergara atomica | la star di Modern Family senza veli FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)ha lasciato il web a bocca aperta dopo un suo scatto sexy. L’attrice è celebre per il ruolo di Gloria nella serie tv americanaed è in pochi anni ascesa a vera icona di bellezza latina. Le sue curve le hanno permesso di essere una delle donne più desiderate del mondo e non manca di dimostrarlo con servizigrafici davvero piccanti.selvaggia ed indomabile Il setgrafico è ambientato nella giungla e la bellissima attrice indossa un bikini leopardato.posa in maniera sexy e provocante, rendendo il suo corpo davvero attraente. I capelli sono selvaggi e lo sguardo accattivante. Il rossetto fucsia enfatizza le sue labbra carnose e la rende davvero femminile.è ben consapevole delle sue forme e per questo riesce a posaremai diventare volgare o pacchiana. Il seno si intravvede tra i capelli ma è perfettamente ...

CelebrityPics15 : Sofia Vergara and Joe Manganiello Arrive LAX Airport - kalbbnat44 : RT @FameBabes: Sofia Vergara in a g string ?? - PetraBarbeyto : And Sofia Vergara is back in the game. Colombia. Hahaha #MissUniverse2019 -