Slittino | Coppa del Mondo Whistler 2019 | in Canada ultimo appuntamento del 2019 | l’Italia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Terzodella stagione per ladeldisu pista artificiale. Si resta in Nordamerica nel week-end, ci si sposta però dagli Stati Uniti al: si gareggia in quel di, sul catino che ha ospitato i Giochi Olimpici di Vancouver nel 2010. Un budello da sempre ostile ai colori azzurri, sempre tantissima fatica per la squadra tricolore che difficilmente ha raggiunto grandi risultati: l’obiettivo sarà quello di difendersi in vista del ritorno in Europa atteso per il 2020. Al maschile è stato mostruoso e del tutto inaspettato l’inizio di Jonas Müller: due vittorie ed un terzo posto per l’austriaco classe 1997 che è saldamente in testa alla classifica. Importante il test sulla pista canadese. A sfidarlo ci sono ovviamente i componenti dello squadrone russo: una coppia formidabile quella formata da Roman Repilov e Semën Pavličenko. ...

