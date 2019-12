Si è spento Jack Burns | il prodigio della danza mondiale

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)è morto all’età di 14 anni. Ilsi ènella sua Glasgow. Non sono chiare le cause del decesso. GLASGOW (SCOZIA) –è morto all’età di 14 anni. La notizia del decesso delè stata data dall’Elite Academy di Glasgow nella giornata di mercoledì 11 dicembre 2019 ma il decesso è avvenuto una decina di giorni prima. Il ragazzo era considerato una promessa di questo sport tanto da essere considerato in patria il nuovo ‘Billy Elliot’. Questa sua esperienza gli ha permesso di ‘sbarcare’ anche nel mondo del cinema etelevisione con diverse apparizioni in Scozia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondovisto cheera chiamato a scrivere pagine di storia. Morte, non conosciute le cause del decesso Il decesso diè ...

