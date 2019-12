Servizi segreti | il capo dell’Aisi Parente indagato nell’inchiesta su Montante

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ildei, Mario, èper false informazioni al pm. L’indagine è una costola di quella su Antonello, l’ex presidente di Confindustria Sicilia recentemente, condannato a 14 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico’. A riportare la notizia è il quotidiano La Repubblica spiegando che nel maggio scorso il gup Graziella Luparello aveva inviato in procura i verbali delle testimonianze deldell’Aisi,e del suo vice Valerio Blengini. “Mentono sapendo di mentire”, aveva scritto la giudice nelle motivazioni della sentenza su. Adesso la procura di Caltanissetta ha iscritto nel registro degli indagati, inviando il fascicolo alla procura di Roma. L’accusa aè la stessa del suo vice Blengini, al quale è stato ...

