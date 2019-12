Serena Grandi lancia un appello a Matteo Salvini | “Voglio entrare in politica e occuparmi

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)sogna una discesa in campo eun. L’attrice, volto della commedia sexy degli anni ottanta e novanta, non nasconde le sue simpatie per il partito leghista: “in? Perché no. Sicuramente con la Lega. Anzi faccio un. Vorreidi politiche sociali, soprattutto in difesa delle donne”, ha dichiarato all’AdnkronosFaggioli, vero nome della pin up che ha fatto innamorare i maschi italiani. Oggi laha 61 anni è spesso in tv nel ruolo di opinionista in Rai e a Mediaset, proprio su Canale 5 nel 2017 ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip mentre quattro anni prima, nel 2013, era tornata alla ribalta grazie a un ruolo nel film “La grande bellezza“, pellicola di Paolo Sorrentino che si è aggiudicata il premio Oscar. “Purtroppo ...

