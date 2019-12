Serbia, aperto nuovo negoziato con Ue

Lahauncapitolo negoziale con la Ue, il 4, relativo alla libera circolazione dei capitali. E avvenuto nel corso di una conferenza intergovernativa svoltasi a Bruxelles in serata, alla presenza delcommissario Ue all'allargamento Oliver Varhelyi e del ministro serbo per l'integrazione europea Jadranka Joksimovic. Sono ora 18 i capitoli negoziali aperti da Belgrado sul totale di 35, due dei quali sono stati temporaneamente chiusi. Per Varhelyi si tratta di "un segnale positivo per la".(Di mercoledì 11 dicembre 2019)