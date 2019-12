Segre | la marcia dei 600 sindaci e un paese che si sta disintossicando dall’odio

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) (Foto: LaPresse/Mourad Balti Touati) Dopo un anno di cose inascoltabili, di urla senza senso, di tossicità ai massimi livelli, di speculazione a tutto spiano – a partire dai comizi rognosi di Matteo Salvini, che certo non sono finiti ma a cui i media danno finalmente meno copertura rispetto all’incessante battage del governo gialloverde – di marce fasciste e proteste xenofobe nelle periferie d’Italia ai danni degli ultimi e dei più fragili, panini schiacciati e reporter minacciati e picchiati, negli ultimi tempi qualcosa si è riacceso, in Italia. Nel territorio, nelle case con le luci accese la sera dove le persone per bene hanno a cuore il destino di tutti, nelle piazze dei ragazzini ispirati dal carisma di Greta Thunberg, in modo senz’altro più spontaneo che con quelle dinamiche organizzate tipiche del sovranismo digitale. Le “sardine”, prima di tutto. Con 35mila persone ieri a ...

matteorenzi : Che bella la marcia dei sindaci: l’odio non ha futuro. Insieme a Liliana Segre. E insieme a migliaia di cittadini.… - AnnaAscani : A Milano 600 sindaci da tutta Italia e migliaia di cittadini in marcia al fianco di #LilianaSegre, per dire in modo… - Roberto_Fico : Emozionanti le immagini che arrivano da Milano: 600 sindaci e tanti cittadini al fianco di Liliana #Segre. Una marc… -