SCUOLA Perché l' hip hop e il minibasket contano di più delle materie?

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Quando si assiste a come funzionano molte scuole elementari, non ci si deve poi meravigliare dei risultati italiani nei test Ocse-Pisa

CarloCalenda : No Sergio. Vi sarete semplicemente fregati con le vostre mani. Perché non chiedete alla politica quel minimo di com… - lofioramonti : Perché la #scuola alla quale le famiglie affidano i loro figli deve essere il posto più sicuro che c’è. Ecco l'inte… - GBroleri : RT @mariobianchi18: Ehi evasore, dico a te: lo sai che sei un ladro? Sì, un ladro. Rubare non è solo sottrarre ad altri, sei ladro perché c… -