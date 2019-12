Scopre la morte della madre | si lancia dal 12esimo piano dell’ospedale

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tragedia all’ospedale San Martino di Genova, dove un uomo di quarant’anni affetto da disturbi psichiatrici non ha retto la notiziae si è uccisondosi dal dodicesimolae si uccide Il dramma familiare si è consumato nella mattinata di mercoledì 11 dicembre 2019. La donna era arrivata all’ospedale in coma intorno alle 17:00giornata precedente e i medici avevano subito giudicato molto critiche le sue condizioni. Era stata portata al Pronto Soccorso dai sanitari del 118 dopo essere stata trovata nella sua abitazione in stato soporoso. Dopo nemmeno un giorno i dottori hanno dovuto constatarne il decesso e comunicare la notizia al figlio, giunto verso le 9:30 del giorno dopo per avere notizia del suo stato. Non appena le è stato riferito, costui non ha retto e ha perso la testa. Si ...

