Scopre che il fidanzato la tradisce grazie al FitBit | “Alle 4 di notte la sua attività

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Scoprire un tradimento è diventato molto più semplice da quando i social sono parte integrante della vita di (quasi) tutti. Ma ora per i fedifraghi ecco che arriva un’altra ‘insidia’: il. Che cos’è? Lo smartwatch che serve per monitorare l’fisica svolta durante la giornata. Ebbene sì: Jane Slater, una giornalista statunitense, ha raccontato su Twitter un “fatto di corna” che la vede protagonista. Tutto comincia quando ille regala unuguale al suo e le propone di sincronizzarli, in modo fa fare virtualmente insiemefisica e aumentare la motivazione. “Ilera davvero utile per tenersi in forma, lo amavo, almeno fino a quando non ho notato che, alle 4 di, i suoi livelli difisica avevano appena raggiunto il picco, come testimoniava la app – ha raccontato la Slater – ...

reportrai3 : Ferrara, circa 60 mila abitanti vivono a ridosso di quella che era un’enorme discarica. La scopre il Comune, che tr… - mauroberruto : Siamo tornati alle prestazioni standard, peraltro nella giornata in cui si scopre che l'On.(?) Di Muro aveva messo… - andreapurgatori : Il #ComunediRoma scopre che ci sono conducenti di taxi fuorilegge. Ma va? -