Sconcerti | ”Ancelotti | esonero già conclamato”

(Di mercoledì 11 dicembre 2019): non è un fatto strettamente tecnico, ma maturato in questi ultimi 50 giorni tra incompatibilità tra Ancelotti e la squadra. Era ungià conclamato, non si poteva più andare avanti Mario, a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio, ha parlato-tra l’altro- del Napoli e dell’di Ancelotti. Queste le parole del direttore: Sull’Inter Conte gioca un calcio semplice, mentre in Europa è aumentata la qualità e la velocità. Il modello di gioco di Antonio si addice poco all’Europa. L’Inter va in difficoltà con le squadre che giocano bene al calcio. Vedi con Juventus, Roma, Barcellona. E’ una squadra a tratti formidabile perché ha attaccanti formidabili, ma non ha un assetto di gioco che gli permette di affrontare avversari ben strutturati. Sull’di Ancelotti La situazione di Napoli è molto ...

