Sci alpino | l’Italia cerca risposte da Simon Maurberger e Tommaso Sala in Val d’Isere

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dopo una lunga parentesi per la velocità, con l’unica eccezione del gigante di Beaver Creek, ritornano le discipline tecniche nella Coppa del Mondo maschile di sci. In programma a Val d’Isere ci sono un gigante ed uno slalom, specialità nelle quali l’Italia sta facendo fatica da un po’ di stagioni e nelle quali ci si aspetta quel ricambio generazionale che tarda ad arrivare.sono proprio alcuni dei giovani dai quali lo staff azzurro attende delle. Il primo lo scorso anno ha vinto la classifica generale di Coppa Europa (decimo italiano di sempre a riuscirci), ma l’impatto con la Coppa del Mondo non è stato dei migliori. L’altoatesino non è ancora riuscito a fare quel salto di qualità richiesto sia in slalom sia in gigante, specialità dove vanta i migliori risultati (due quindicesimi posti). Anche per...

