Sci alpino | ecco le convocate azzurre per la Coppa del Mondo St Moritz 2019 | esordio per

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) È stato appena resa noto l’elenco delleper ladelfemminiledi sci, in programma sabato 14 e domenica 15 dicembre sulla pista Corviglia di St.(Svizzera). Sono 13 le italiane che faranno parte della gara: Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Irene Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Lara Della Mea e Roberta Midali, Martina Peterlini, Laura Pirovano e Asja Zenere. A spiccare è proprio quest’ultimo nome, dal momento che sarà unassoluto per la 23enne vicentina, tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri, che si è messa in evidenza nelle recenti gare diEuropa. Il programma della due giorni svizzera deve essere ancora confermato, anche tenendo conto delle previsioni meteorologiche (si parla infatti di abbondanti nevicate nelle giornate di venerdì e sabato). In ogni ...

