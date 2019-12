Sci alpino | Coppa del Mondo 2019-2020 | la squadra italiana di velocità maschile prepara

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Le gare nordamericane sono già un ricordo per gli specialisti delladelladeldi sci. L’Italia, in evidenza grazie a Dominik Paris, capace di centrare due podi a Lake Louise (Canada), si preparerà alle prove in Val Gardena (20-21 dicembre), dove sono in programma una gara di discesa e una di superG. In funzione del weekend sulle piste di casa, come riportato dalla FISI, sono stati programmati due giorni di allenamento (11-12 dicembre) a cui prenderanno parte Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Davide Cazzaniga, Peter Fill, Christof Innerhofer e il citato Domink Paris. Attenzioni particolari, come ovvio, per l’oro iridato nel superG ad Åre (Svezia) e per Innerhofer, reduce dalla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro nel corso della gara di superG dei Campionati Italiani nella stagione passata, che ha deciso di ...

