Scherma | Coppa del Mondo 2019-2020 | St Maur | nel fioretto Arianna Errigo e compagne

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nello stesso weekend in cui tornano in pedana i maschi, tocca anche alle fiorettiste affrontare la classica tappa di St., in Francia, dopo un esordio a dir poco intrigante ad El Cairo, con il successo die della squadra. La qualificazione a Tokyonon sembra proprio rappresentare un problema per Elisa Di Francisca e, che devono quindi trovare solo ritmo e fiducia per affrontare poi al meglio le gare sulle pedane delle prossime Olimpiadi, in un momento in cui la concorrenza, solitamente non gigantesca, sembra invece aumentata. Si rinnova la sfida a Deriglazova, clamorosamente fuori dal podio in Egitto. Presenti in Francia, per l’Italia, Martina Batini, Elisabetta Bianchin, Erica Cipressa, Valentina De Costanzo, Elisa Di Francisca,, Camilla Mancini, Beatrice Monaco, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Elisa Vardaro ed Alice Volpi. Confermata ...

