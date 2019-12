Scherma | Coppa del Mondo 2019-2020 | a Tokyo | test olimpico per i fiorettisti dopo il buon

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo diper i, prima della pausa per le feste Natalizie. Ladelmaschile ripartedue settimane di stop e lo fa sulle prossime pedane a Cinque Cerchi, quelle di, situate nella Makuhari Messe. Giappone, tra l’altro, che ha appena eletto come presidente federale, nella, un mito come Yuki Ota (non ancora ritirato, per altro), iridato individuale a Mosca 2015 e argento ai Giochi di Pechino 2008. Gli azzurri di Andrea Cipressa (già sul podio nella prima tappa stagionale) si presentano al gran completo, con in gara Giorgio Avola, Guillame Bianchi, Andrea Cassarà, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Alessandro Gridelli, Edoardo Luperi, Tommaso Marini, Lorenzo Nista, Alessandro Paroli, Damiano Rosatelli. La squadra maschile,il quarto posto di Bonn, resta in ottima posizione in ottica qualificazione olimpica, anche ...

