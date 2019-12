Sanremo 2020 | Stefano De Martino non ci sarà | “Vi spiego perché”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Non è facile dire no al Festival di. Ancora più facile è però andare al festival per popolarità e soldi e sbagliare tutto. Lì sono crollati – quando hanno condotto – i miri di Raffaella Carrà e Simona Ventura, che avevano sottovalutato la portata della manifestazione, che non è solo una gara tra canzoni, ma molto di più. Una sensazione che poteva capire solo Pippo Baudo e forse, adesso, un po’ Carlo Conti. E nel primo anno di Amadeus, qualcuno aveva pensato anche di inserire nel castDe. D’altra parte se Belen Rodriguez lo ha fatto, si poteva tentare anche col marito. Ma lui ha avuto il coraggio di dire no. LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez incinta?Derompe il silenzio. L’ex ballerino di Amici e conduttore nelle ultime settimane era stato indicato come uno dei possibili protagonisti del Festival condotto da Amadeus. Merito dei suoi recenti successi, ...

