Sanremo 2020 | Lewis Capaldi al Festival

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)Il primo tassello del mosaico di ospiti, musicali e non, che presenzieranno durante la settantesima edizione deldiè stato svelato. E’, come riportato dall’Ansa sulla base di conferme ricevute da fonti Rai, uno degli ospiti internazionali della kermesse canora condotta da Amadeus e in onda su Rai 1 da martedì 4 a sabato 8 febbraio. Il cantautore scozzese, negli ultimi mesi, ha rappresentato una vera e propria rivelazione nel panorama musicale, raggiungendo importanti traguardi. Il suo album di debutto Divinely Uninspired to a Hellish Extent, pubblicato nel 2019, è risultato il disco più venduto dell’anno in Gran Bretagna, collezionando 1,5 milioni di copie vendute nel mondo e circa 2,6 milioni di stream. Il brano Someone You Loved, disco di platino in 20 Paesi e candidato ai prossimi Grammy Awards nella categoria ...

trash_italiano : Sanremo 2020: Lewis Capaldi primo ospite internazionale - trash_italiano : Festival di Sanremo 2020, Lady Gaga non ci sarà - tishertolini : RT @glocalz: Ok. - Amici: ?? - Pubblicazione primo disco: ?? - Pubblicazione singolo estivo e autunnale: ?? - Pubblicazione secondo disco:… -