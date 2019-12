Sanremo 2020 | le vallette | è toto nomi

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Chi saranno ledi? Per la prossima edizione potremmo vedere un gruppo variegato di donne accanto ad Amadeus sul palco dell’Ariston.: lecandidate La 70esima edizione del Festival della Canzone italiana potrebbe puntare su una combinazione di donne. L’idea è quella di portare sul palco personalità femminili molto diverse tra loro. Le candidate sono: Diletta Leotta Vanessa Incontrada Emma Marrone Emma D’Aquino La conduttrice Diletta Leotta, potrebbe salire sul palco per una sera, mentre sono stati i fans sui social network a candidare Vanessa Incontrada per il ruolo di valletta. Emma D’Aquino, conduttrice del Tg1, è stata recentemente protagonista di qualche “siparietto” in diretta sullo stesso telegiornale con Rosario Fiorello per il lancio di “Viva RaiPlay”. Emma Marrone, invece, è ...

