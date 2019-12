Sanremo 2020 | annunciato il primo ospite internazionale | ecco chi è

Leggi la notizia su trendit

(Di mercoledì 11 dicembre 2019): il settantesimo Festival della canzone italiana ha il suo. Secondo ANSA a calcare il palco dell’Ariston, durante una delle cinque serate della manifestazione, sarà Lewis Capaldi. La notizia è stata confermata da fonti RAI. Il ventitreenne artista scozzese, conosciuto in Italia per il brano Someone You Loved, disco di platino in 20 Paesi e candidato ai prossimi Grammy Awards, è attualmente al vertice della classifica singoli in America da tre settimane. Un artista britannico non otteneva un risultato simile dal 2016. Capaldi è stato ribattezzato “hardest working artist of 2019”,dato che quest’anno ha tenuto ben 195 show in ventitré diverse nazioni (68 in patria e 127 nel mondo). Dopo il no ricevuto da Lady Gaga, troppo costosa per le casse della RAI, gli organizzatori del ...

