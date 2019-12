San Tommaso | Cucciniello | “Siamo una società che merita rispetto”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Il Santorna a casa. Torna a Pratola Serra per le partite casalinghe e non darà più fastidio al comune di Avellino o all’Us Avellino“. E’ il direttore generale dei grifoni Anninoa rompere il silenzio per fare il punto sulle diverse questioni. Il primo aspetto riguarda, certamente, lo stadio: “Non è stato facile non sapere dove allenarsi o dove giocare settimana dopo settimana – ammette – Vogliamo ringraziare il comune di Montemiletto insieme al sindaco ed alladel Lions Mons Milium. Oggi siamo felici di tornare al “De Cicco” di Pratola Serra. La nostra casa. Dobbiamo ringraziare Bruno Iovino, il presidente del Comitato regionale della FIGC Carmine Zigarelli fino a Cosimo Sibilia. Il ringraziamento più grande va al sindaco di Pratola Serra, Emanuele Aufiero, ...

