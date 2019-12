Saluti social ad Ancelotti | c’è anche il lungo messaggio di Luperto FOTO!

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)ad: ”Grazie di cuore, in bocca a lupo a te e al tuo staff” Tra i tanti messaggi arrivati dai principali profilidei giocatori del Napoli, c’èquello di Sebastiano. Vicinissimo al rinnovo contrattuale, il giovane ha voluto spendere delle belle parole nei confronti dell’ormai ex tecnico partenopeo, Carlo. Queste le sue parole: ”Ti sarò sempre riconoscente per la fiducia che mi hai mostrato. Nello sport, come nella vita, la fiducia è quella marcia in più che ti aiuta a lottare e a non mollare mai. Grazie Mister, mi hai trasmesso tanto, aiutandomi a crescere come calciatore e come uomo! In bocca al lupo a te e al tuo staff. Uomini seri e professionali fino all’ultimo minuto. È stato un onore e un privilegio stare al vostro fianco ed imparare da ognuno di voi. Grazie di ...

