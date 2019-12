Salute | rischio burnout in ufficio per 9 adulti su 10 | meditazione “scudo”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Abbassa i livelli di stress, riduce l’assenteismo, incrementa la concentrazione e migliora la produttività lavorativa. Sono solo alcuni dei benefici dellache, secondo alcuni esperti, rappresenta un antidoto al ‘‘ sul posto di lavoro, un esaurimento psicologico che incombe su 9su 10, come stima un’indagine di Caba pubblicata da ‘The Sun’. “Cercare ogni giorno uno spazio di silenzio e immobilità è fondamentale per uscire dal tritacarne delle cose da fare che finisce per paralizzarci. Dallaproviene la calma che rende lucida la mente e porta equilibro nelle emozioni“, spiega Andrea Di Terlizzi, fondatore della casa editrice Inner Innovation Project nonché coautore del libro ‘7 Punti per vivere meglio’ assieme ad Antonella Spotti. “Lo stress continuativo uccide, nel vero senso ...

CiboNelPiatto : RT @CiboNelPiatto: L'#alluminio per #alimenti può costituire un #rischio per la #salute delle persone più sensibili, come segnalato dal CNS… - OBonomi : RT @byoblu: Il #5G - dicono - è una tecnologia utile e indispensabile. Eppure non solo le sue ricadute sulla salute non sono state accertat… - MichelleLauro : RT @byoblu: Il #5G - dicono - è una tecnologia utile e indispensabile. Eppure non solo le sue ricadute sulla salute non sono state accertat… -