Salmo e il travestimento per il nuovo album Playlist Live: la foto (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il rapper Salmo ha deciso di diventare un attacchino per un giorno. Ma la sua non è stata la prova per un eventuale nuovo lavoro, bensì una nuova trovata per promuovere la sua ultima opera discografica. Si tratta nello specifico dell’album Playlist Live, uscito il 6 dicembre 2019. Il disco contiene alcuni brani Live del suo tour, ma anche i due inediti Charles Manson (Buon Natale 2) e Salmo 23. Indossato dunque un gilet catarifrangente giallo, con il cappuccio alzato e la bomboletta in mano l’artista si è calato alla perfezione nella parte. Facendo finta di non sapere chi sia Salmo, ha così realizzato alcuni graffiti a Milano riportando sui muri la scritta Playlist Live. Inoltre ha accompagnato il tutto dal suo stesso ritratto stilizzato nelle vesti di Babbo Natale attorniato dalla scritta Buon Natale 2 e da un misterioso codice QR. Salmo, in incognito per Milano Oltre al ...

