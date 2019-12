Salerno | Solidarietà Nazionale aderisce all’iniziativa “Befana Tricolore”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoEboli (Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Responsabile Regionale diCampania, Vincenzo Baffa. “Anche quest’anno, con l’approssimarsi delle festività natalizie, la sezione salernitana di, in collaborazione con l’associazione Evita Peron, partecipa allacon la raccolta di giocattoli ed articoli per l’infanzia su tutto il territorio. Le donazioni potranno essere fatte contattando l’apposita pagina facebook e saranno ritirate a domicilio dai nostri volontari, sempre attivi nell’intera provincia; in particolare centri di raccolta sono già attivi a, San Valentino Torio, Battipaglia, Eboli, Olevano sul Tusciano, Postiglione, Altavilla Silentina e Roccagloriosa. Con questa simbolica iniziativa i militanti disperano di ...

