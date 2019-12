Salerno | Libera spiega la mafia con il libro di Ravveduto

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Organizzato dal Presidio, si è svolto ieri, nella sala teatro della Parrocchia Gesù Redentore a, la presentazione dell’ultimodi Marcello: “Lo spettacolo della”. A discuterne con l’autore i giornalisti Sandro Ruotolo e Giovanna Di Giorgio. Una riflessione interessanti attuale su con me nell’immaginario collettivo l’idea disia collegato alla rappresentazione che di essa ne fanno i media. Così, davanti alla parola mafioso la maggior parte della popolazione immagina una persona che parla con l’accento siciliano e ,allo stesso modo, quando si parla di antisi evocano lutti, tragedie e omicidi. Non è così -hato l’autore del, Marcello– perché laoggi si muove in maniera diversa ed è importante farlo capire alla gente. L'articolo ...

