Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti13 dicembre alle ore 15,30, presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino si tiene l’incontro didelin, organizzato dalla Provincia diin collaborazione con il Coordinamento provinciale dei Forum dei Giovani. L’incontro, rivolto ai componenti dei Forum dei Giovani della provincia die a tutti i giovani interessati, rappresenta una occasione di approfondimento per capire come funziona ilche vuole promuovere e incentivare la partecipazione istituzionale dei giovani campani. Portano i saluti il Presidente della Provincia di, Michele Strianese, il deputato On. Piero De Luca, il Presidente del Forum dei Giovani provinciale, Francesco Barbarito e il Presidente del Forum dei Giovani, Giuseppe Caruso. Sono previsti gli interventi di ...

anteprima24 : ** ##Salerno, 'Giovani in #Comune', venerdì la presentazione del #Bando regionale ** - VoceDiStrada : Salerno. A Palazzo S.Agostino presentazione bando 'Giovani in Comune' - bizcommunityit : Salerno: al via il corso di Project Management al Ruggi d'Aragona #management -