SAG Awards 2020 le nomination del sindacato degli attori per cinema e tv (Di mercoledì 11 dicembre 2019) SAG Awards 2020 tutte le nomination Bombshell, The Irishman guidano tra i film, Mrs. Maisel e Fleabag tra le serie tv Il sindacato degli attori, SAG annuncia le sue nomination per i cast e i protagonisti (e non) di film e serie tv. 26° edizione dei SAG Awards che vede l’ingresso di Jojo Rabbit e Parasite tra i nominati come miglior cast accanto a Bombshell, C’era una volta a Hollywood e The Irishman che guidano le nomination. Come per i Golden Globe (qui le nomination) Netflix dominca con 20 nomination, 13 sono quelle della Tv seguita dalle 10 di HBO e dai 7 di Amazon. Sul fronte serie tv è la commedia a farla da padrone con The Marvelous Mrs Maisel e Fleabag tra i più nominati. Spunta anche Apple con Jennifer Aniston per The Morning Show. La premiazione si svolgerà in diretta il 19 gennaio su TNT, serata in cui Robert De Niro riceverà da Leonardo Di Caprio il premio alla ...

