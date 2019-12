Russia | Squalifica per quattro anni dalla WADA causa doping

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)perGiorno nero per lo sport russo: è arrivata da Losanna la decisione finale del comitato dell’Agenzia Internazionale Anti, meglio conosciuta come, cheperladalle competizioni mondiali come Olimpiadi, Mondiali e i Giochi Invernali.: la decisione e le conseguenze del provvedimento “L’elenco completo delle raccomandazioni (ovvero le sanzioni) è stato accettato all’unanimità” così ha dichiarato il portavoce del Comitato Esecutivo della. Con questa decisione allavengono negate le partecipazioni alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 e anche, a rischio, i mondiali di calcio del 2022 in Qatar. La decisione è stata presa, come riportato nel comunicato ufficiale, per il seguente motivo: ...

SkySport : ? #Russia bandita da tutte le competizioni internazionali ?? I dettagli #SkySport - GianniPulito : RT @_DAGOSPIA_: ‘UNA SENTENZA POLITICA’– PUTIN TUONA DOPO LA SQUALIFICA DI 4 ANNI ALLA RUSSIA- LASITSKENE DURISSIMA - boettoisabella1 : RT @_DAGOSPIA_: ‘UNA SENTENZA POLITICA’– PUTIN TUONA DOPO LA SQUALIFICA DI 4 ANNI ALLA RUSSIA- LASITSKENE DURISSIMA -