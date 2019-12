Romina Power Spiega Perché Non Sarà Presente ai Funerali Della Madre di Albano!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Poche ore fa si è spenta a 96 anni ladi Albano. Oggi si terranno i suoima non tutti i componentifamiglia Carrisi saranno presenti.infatti non cie sui social con un lungo post hato i motivisua assenza. Ecco cosa ha scritto l’ex moglie di Albano. Poche ore fa si è spenta la mamma di Albano Carrisi, donna Jolanda. La signora aveva 96 anni e nell’ultimo periodo le sue condizioni di salute sono peggiorate ed hanno comportato la sua morte. Il figlio Albano non era con lei, essendo a Roma in partenza per l’Albania dove avrebbe dovuto tenere un concerto, mentre ad assistere donna Jolanda c’era l’altro figlio Franco. La notizia del tragico evento è stata accolta con grande tristezza, visto l’affetto che in molti provano per il cantante. Ed anche le ex mogli di Carrisi hanno scritto alcuni post per ...

