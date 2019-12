Romina Power | morte madre Al Bano | “Al funerale non ci sarò”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)mamma di Alrompe il silenzio sui funerali: “Non ci sarò” Oggi si terranno i funerali della mamma di Al, morta nel pomeriggio di martedì 10 dicembre a Cellino San Marco.non sarà ai funerali della sua ex suocera. Ad anticipare la mancata partecipazione è stata proprio la cantante che, dopo aver condiviso il suo dolore pubblicamente per la perdita di una persona che aveva tanto amato come Jolanda Ottino, ha espresso il suo dispiacere per l’impossibilità di essere presente all’ultimo saluto. Una scelta quella didovuta ad una serie di situazioni fisiche e personali, che ha impedito di volare in Puglia. Prima che la sua scelta possa essere strumentalizzata dai media,ha preferito dare lei stessa le motivazioni, sostenendo di non riuscire a camminare e vivere il suo grande dolore in gran privato: ...

