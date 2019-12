Romina Power assente al funerale della mamma di Al Bano

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Luana Rosatospiega perchè saràai funerali di donna Jolanda, l'amata suocera scomparsa nella giornata di ieri, 10 dicembre Oggi si terranno i funerali di donna Jolanda, ladi AlCarrisi scomparsa ieri, 10 dicembre, e grandesarà. Ad anticipare la mancata partecipazione ai funeralisuocera è stata proprio la ex moglie del cantante di Cellino San Marco che, dopo aver condiviso con i suoi follower il dolore per la perdita di una persona che aveva tanto amato come donna Jolanda, ha espresso anche il suo grande rammarico per l’impossibilità di essere presente all’estremo saluto. Una scelta, quella di, dovuta ad una serie di situazioni, fisiche e personali, che le hanno impedito di volare in Puglia per salutare per l’ultima volta l’amata suocera. Postando su Instagram uno scatto tenero che la ritrae abbracciata e ...

prestia_fabio : RT @mattino5: L'arrivo di Al Bano in diretta alla camera ardente, previsto anche l'arrivo di Romina Power #Mattino5 - SmorfiaDigitale : Al Bano, la commovente lettera di Romina Power dopo la morte di mamma Jolanda - DomenicoMazzil5 : RT @storie_italiane: Romina Power non potrà essere presente al funerale di Donna Jolanda. L’ex compagna di Albano ha comunque espresso il s… -